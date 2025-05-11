«Русские идут!» Почему Британия убила тысячи советских военнопленных

За пять дней до капитуляции Третьего Рейха, 3 мая 1945 года самолёты королевских ВВС Британии атаковали и потопили в Любекской бухте три немецких судна с узниками нацистских концлагерей — океанский лайнер «Кап Аркона», грузовой корабль «Тильбек» и судно «Дойчланд».