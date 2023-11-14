Глобалистское Видение – “15-минутные” Города-тюрьмы и конец частной собственности Автор – Брэндон Смит Как правило, я нахожу, что всякий раз, когда общественность внимательно изучает какую-либо конкретную повестку дня, продвигаемую правительствами и глобалистами, их первой реакцией является возмущение, очень похожее на то, что сделал бы нарцисс, когда он замышляет что-то нехорошее и его ловят.
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