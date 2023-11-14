Глобалистское Видение – “15-минутные” Города-тюрьмы и конец частной собственности Автор – Брэндон Смит Как пра­ви­ло, я на­хо­жу, что вся­кий раз, когда об­ще­ствен­ность вни­ма­тель­но изу­ча­ет какую-​либо кон­крет­ную по­вест­ку дня, про­дви­га­е­мую пра­ви­тель­ства­ми и гло­ба­ли­ста­ми, их пер­вой ре­ак­ци­ей яв­ля­ет­ся воз­му­ще­ние, очень по­хо­жее на то, что сде­лал бы нар­цисс, когда он за­мыш­ля­ет что-​то нехо­ро­шее и его ловят.