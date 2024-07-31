Что мужчины считают самым привлекательным во внешности женщины

Эксперты по нейромаркетингу смогли расшифровать, куда направлены глаза человека в разных ситуациях. Исследования показали, что мужчина, который смотрит на женщину, обращает внимание на соотношение ее талии и бедер, затем на ноги, потом на грудь и только потом на лицо! Девочки делайте выводы! Те из вас, кто не так красив лицом, но сохранил первые три параметра, […].