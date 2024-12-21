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Три салата, которые лучше всего сочетаются с водкой

Три салата, которые лучше всего сочетаются с водкой

Водка сочетается практически с чем угодно, но с чем-то гораздо угоднее! фото: AIС точки зрения гастрономии и кулинарии водка идеальный алкогольный напиток по той простой причине, что не перетягивает на себя вкусовые ощущения от еды и даже усиливает её сильные стороны.

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