Три салата, которые лучше всего сочетаются с водкой

Водка сочетается практически с чем угодно, но с чем-то гораздо угоднее! фото: AIС точки зрения гастрономии и кулинарии водка идеальный алкогольный напиток по той простой причине, что не перетягивает на себя вкусовые ощущения от еды и даже усиливает её сильные стороны.