Мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой

Истерика, случившаяся с европейцами после объявления Трампом мирного плана по Украине, которая перешла в конвульсии после скандально-провального визита Зеленского в Вашингтон, свидетельствует о том, что еврорусофобы настолько самовлюбленны и тупы, что не соизволили потратить хотя бы пару часов на изучение политических взглядов своего американского визави, которые начиная с 80-х годов прошлого века не изменились ни на йоту.