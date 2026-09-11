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Газета.ру

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Косторная объяснила повторную операцию критической ситуацией со здоровьем

Косторная объяснила повторную операцию критической ситуацией со здоровьем

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная объяснила, почему ей пришлось перенести повторную операцию на плече.

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