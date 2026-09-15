На Ставрополье мужчина снимал школьницу под юбкой

На Ставрополье 53-летний мужчина снимал школьницу под юбкой на свой телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
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