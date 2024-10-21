Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье

Гран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Галифакс, Канада 26 октября, суббота Пары, короткая программа 0:00 Женщины, короткая программа 1:25 Танцы на льду, ритм-танец 19:15 Мужчины, короткая программа 20:55 Пары, произвольная программа 23:55 27 октября, воскресенье Женщины, произвольная программа 1:10 Мужчины, произвольная программа 18:00 Танцы на льду, произвольный танец 20:10 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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