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    Они тётки.Президенты трех с...
  • Серж Серов
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  • Анастасия Гончарова
    пауки в банковой! 🕷️🕸️🦂👍👍👍👌Залужный отреагир...

Минздрав сообщил о запуске пилотной системы учëта научных медисследований

Минздрав сообщил о запуске пилотной системы учëта научных медисследований

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова сообщила, что в нашей стране дорабатывается отраслевой сегмент Единой государственной информационной системы учëта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) в области медицинской науки.

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