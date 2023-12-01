Минздрав сообщил о запуске пилотной системы учëта научных медисследований

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова сообщила, что в нашей стране дорабатывается отраслевой сегмент Единой государственной информационной системы учëта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) в области медицинской науки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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