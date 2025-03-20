Группа «ВИС» назвала условия завершения 4-го моста в Новосибирске в 2025 году

Средства по-прежнему заблокированы на банковских счетах, сообщили VN.ru в группе компаний «ВИС». Напомним, федеральное финансирование стройки было заморожено из-за отсутствия заключения госэкспертизы по поводу всех изменений проекта.
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