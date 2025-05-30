Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В России на угрозы Трампа никто срочно не пошёл на компромисс с Вашингтоном. Была лишь попытка "прогнуться" на одной из медийных платформ «партии мира». Это показатель того, как изменилась ситуация в России. ©

В России на угрозы Трампа никто срочно не пошёл на компромисс с Вашингтоном. Была лишь попытка "прогнуться" на одной из медийных платформ «партии мира». Это показатель того, как изменилась ситуация в России. ©

Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. Появление угроз, причем личностного характера было совершенно запрограммировано всей логикой поведения Трампа.

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