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Скрытая угроза подо льдом: почему сотни вулканов под Белым континентом могут изменить мир

Скрытая угроза подо льдом: почему сотни вулканов под Белым континентом могут изменить мир

Скрытая угроза подо льдом: почему сотни вулканов под Белым континентом могут изменить мир Ирина ВальковаНаучный мир потряс новый прогноз: глобальное потепление может запустить цепочку событий, которые приведут к пробуждению сотен вулканов, скрытых под многокилометровым льдом Антарктиды.

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