Скрытая угроза подо льдом: почему сотни вулканов под Белым континентом могут изменить мир Ирина ВальковаНаучный мир потряс новый прогноз: глобальное потепление может запустить цепочку событий, которые приведут к пробуждению сотен вулканов, скрытых под многокилометровым льдом Антарктиды.