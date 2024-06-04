"Пилоты на очереди?" Наши отомстили за Гиви и Моторолу

Ликвидировали тех диверов. Но это не всё. 3. кий ради пиара засветил пилотов F-16. Фото прилагается. Пиар это святое Ну вот и случилось то, о чем я (да и не только я ) мечтал много лет.
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