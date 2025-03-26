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Царьград

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Трамп обвиняет "левых миллиардеров" в атаках на Tesla после сокращений Маска

Трамп обвиняет "левых миллиардеров" в атаках на Tesla после сокращений Маска

Президент США Дональд Трамп считает, что "левые миллиардеры" могут быть причастны к волне нападений на автомобили Tesla.

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