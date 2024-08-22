Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в Пермском крае

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в Кизеле. Об этом сообщили 22 августа в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.
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