РИА Новости: обученные в Британии десантники ВСУ дезертировали по пути на фронт

Обученные в Великобритании десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали по пути на фронт. Об этом сообщил бывший украинский военнослужащий Валерий, также сбежавший из британского военного лагеря, передает РИА Новости.
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