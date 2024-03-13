Советник главы ДНР заявил, что ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заблаговременно отвели тяжелую западную технику от Красногоровки и освобожденного российскими военными Невельского, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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