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Кения: 17 человек погибли в результате дорожно-транспортного столкновения с участием двух грузовиков...

Кения: 17 человек погибли в результате дорожно-транспортного столкновения с участием двух грузовиков и фургона на шоссе Найроби-Момбаса в Саламе, округ Макуени, в ночь с 2 на 3 октября.

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