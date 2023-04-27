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Блогер Елена Блиновская задержана за неуплату налогов на сумму 918 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская задержана за неуплату налогов на сумму 918 миллионов рублей

Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату 918 миллионов рублей налогов. Известно, что главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило в отношении гражданки уголовное дело.

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