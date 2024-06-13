Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Время в пути значительно сокращается для автомобилистов Сегодня в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что шесть новых разворотов на Садовом кольце позволяют сократить перепробег автомобилей от двух до шести километров.
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