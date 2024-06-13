МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    А то восточную часть забылиСергей Собянин ут...
  • Эльдар Алиев
    Ещё бы на Востоке МосквыСергей Собянин ут...
  • Андрей Шишинов
    Интересно, она случайно не по набережной с собакой гуляла? Не по велодорожке, как многие с собаками там гуляют?В Северном Тушине...

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Время в пути значительно сокращается для автомобилистов Сегодня в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что шесть новых разворотов на Садовом кольце позволяют сократить перепробег автомобилей от двух до шести километров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх