Голкипера «Спартака» Максименко удалили на 24-й минуте в матче с «Крыльями»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
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