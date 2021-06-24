Нищая Украина не переварит Крым и Донбасс – киевский нацист

Практически умершая украинская экономика не в состоянии обеспечить полноценное возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева, даже если эти территории будут получены без каких-либо препятствий.
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