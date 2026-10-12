Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хочет заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с «Росатомом». Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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