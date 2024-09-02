Врач раскрыла опасность переедания кабачков

По словам специалиста, оптимальная норма потребления этого овоща составляет 200-300 г в день Кабачки – ценный источник питательных веществ, содержащий витамины и минералы, полезные для сердца и пищеварения.
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