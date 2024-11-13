Intel Core Ultra 5 225H обеспечивает на 14% лучшую одноядерную и на 16% улучшенную производительность iGPU

Грядущий Core Ultra 5 225H из мобильного семейства Arrow Lake-H от Intel был протестирован в Geekbench (через Benchleaks) и показал умеренный прирост по сравнению с предшественником в отделах CPU и iGPU (OpenCL).
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