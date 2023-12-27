Главу предприятия по производству вакцин от коронавируса арестовали за взятку

Замоскворецкий суд российской столицы арестовал и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского за получение 19-миллионной взятки.
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