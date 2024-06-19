“Уметь держать удар”, – Дмитрий Губерниев решил поучаствовать в конфликте Загитовой и Баскова,

Дмитрий Губерниев. Фото: Ведущий и комментатор спортивных мероприятий, Дмитрий Губерниев, объявил о намерении вступить в роль третейского судьи в конфликте между фигуристкой Алиной Загитовой и певцом Николаем Басковым.