Юлия Мендель в интервью Le Journal du Dimanche заявила, что Владимир Зеленский получает политическую выгоду от конфликта с Россией

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила, что Зеленский является главным выгодоприобретателем конфликта с Россией.
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