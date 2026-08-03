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FiNE NEWS

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Юлия Мендель в интервью Le Journal du Dimanche заявила, что Владимир Зеленский получает политическую выгоду от конфликта с Россией

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила, что Зеленский является главным выгодоприобретателем конфликта с Россией.

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