Члены коллегии Минобороны РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. На кадрах видно, как высокопоставленные лица оборонного ведомства возложили венки у мемориала и почтили павших минутой молчания.
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