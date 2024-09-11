«Библиотека трубачей» откроется на Онежской

В понедельник, 16 сентября в 19:00 в отделении Библиотеки № 44 имени В.Г. Короленко на ул. Онежская, 17 К4 состоится торжественное открытие уникального пространства, посвященного исполнительству на медных духовых инструментах.
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