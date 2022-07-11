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Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких цен на нефть

Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких цен на нефть

Старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News заявил, что введенные западными странами санкции слабо влияют на Россию, поскольку стоимость нефти на мировом рынке находиться на высоком уровне.

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