Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких цен на нефть

Старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News заявил, что введенные западными странами санкции слабо влияют на Россию, поскольку стоимость нефти на мировом рынке находиться на высоком уровне.
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