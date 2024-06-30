Коммунальные услуги в России подорожали на 10%

В среднем на 10% подорожали коммунальные услуги в России с 1 июля, сообщает РИА Новости. Рост тарифов ЖКХ был запланирован правительством еще в прошло году и составил от 4% (в Хакасии) до 15% (Забайкальский край).
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