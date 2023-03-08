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Тардиф о встрече с МОК: «Общение касалось ОИ-2026 и условий для возвращения России и Беларуси»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ и МОК обсудили условия для возвращения России и Беларуси. Встреча представителей организаций прошла 16 февраля.

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