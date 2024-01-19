Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл влияние скандала с шоу на его жизнь

Российский иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Сергей Сафронов раскрыл влияние скандала, связанного с обвинениями в получении взяток от участников шоу за подсказки им на проекте, на его жизнь.
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