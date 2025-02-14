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Губерниев отреагировал на победу Большунова в коммерческой гонке в Италии

Губерниев отреагировал на победу Большунова в коммерческой гонке в Италии

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале иронично отреагировал на победу трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке в Италии Sudtirol Moonlight Classic "Ну, разумеется, Большунов победил! Для этого и стартовал! Молодец! И с учетом любительского статуса соперников Большунова только круглый идиот может рассуждать о великой победе российского лыжника в гонке нервов, страстей и стальных характеров", - заявил Губерниев.

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