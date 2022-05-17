Слідчі-криміналісти, які прибули в Україну для розслідування військових злочинів Росії, у місті Буча США займуться збиранням та аналізом доказів військових злочинів Росії в Україні Держдепартамент оголосив про запуск програми зі спостереження за конфліктом, яка буде реалізована у співпраці з декількома організаціями та Єльським університетом Державний департамент США у вівторок оголосив про запуск нової програми […] Сообщение США займуться збиранням та аналізом доказів військових злочинів Росії в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.