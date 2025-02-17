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Мы находимся в самой тяжелой точке с начала войны – нацист Жорин

Мы находимся в самой тяжелой точке с начала войны – нацист Жорин

ВСУ никак не могут остановить российское наступление. Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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