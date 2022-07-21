Полицейские Забайкалья задержали злоумышленников, занимавшихся сбытом не очищенных от наркотических средств семян мака

Полицейские Забайкалья задержали злоумышленников, занимавшихся сбытом не очищенных от наркотических средств семян мака

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю пресекли деятельность участников организованной группы, подозреваемых в сбыте не очищенных от наркотических средств семян мака.

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