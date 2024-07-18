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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Еще одно «оружие возмездия» против русских?

Еще одно «оружие возмездия» против русских?

Сразу несколько американских ресурсов, в том числе уважаемые нами National Interest, The War Zone и Army Recognition уделили внимание новости, которая говорит о том, что давняя мечта Киева может быть реализована и ВСУ получат-таки в свое распоряжение ракеты весьма приличной дальности действия, а именно – до 450 км.

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