В ХАМАС ответили на слова израильского министра о возможном ядерном ударе по Газе

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем отреагировал на слова министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о том, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "возможным" вариантом развития конфликта.
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