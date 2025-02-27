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Одна "вода": что содержит полный текст соглашения между США и Украиной об ископаемых

Одна "вода": что содержит полный текст соглашения между США и Украиной об ископаемых

БлокнотРУ Опубликован полный текст соглашения об ископаемых между США и Украиной. Документ сформулирован так, что не потребует ратификации в Верховной Раде.

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