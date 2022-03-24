МИД: Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи занимающим государством откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны, заявили в российском МИДе.
Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи занимающим государством откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны, заявили в российском МИДе.
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