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МИД: Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору

МИД: Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи занимающим государством откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны, заявили в российском МИДе.

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