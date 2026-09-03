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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня — День солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня — День солидарности в борьбе с терроризмом

Ваш браузер не поддерживает видео. «Единство страны — это главное условие победы над террором, и без такого единства достичь этой цели невозможно», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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