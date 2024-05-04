Telegraph: Трамп разработал план по мирному разрешению конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разработал детальный план по мирному урегулированию конфликта на территории Украины, однако не будет разглашать его до выборов американского лидера 2024 года.
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