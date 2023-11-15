Оказалось, что русская зима не всем китайским авто на пользу

Не все автомобили китайского производства полностью адаптированы к российскому климату, эксплуатации в российском климате, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
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