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За рулем

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Оказалось, что русская зима не всем китайским авто на пользу

Оказалось, что русская зима не всем китайским авто на пользу

Не все автомобили китайского производства полностью адаптированы к российскому климату, эксплуатации в российском климате, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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