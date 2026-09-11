Купил за миллион, вложил два: 5 подержанных авто, которые разорят на ремонте

Соблазну при покупке машины на вторичке поддаться легко. Комфортные кроссоверы и седаны бизнес-класса продаются по цене новой Lada Granta или свежего бюджетного корейца.
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