Царьград Коллаж Царьграда По всей стране русские семьи стоят в безнадёжных очередях на жильё, а приезжим из Средней Азии ключи выдают в торжественной обстановке.
"Вы же сами их нарожали": Многодетной вдове героя СВО чиновники сделали "подарочек"
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Подонков во власти пора отстреливать как бешеных собак.
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12 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Какие у власти руководители, такие и порядки в стране, не народ же чиновников назначает, и митинговать мы не можем, власть эту возможность нам запретила
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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7 час.
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