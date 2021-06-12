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Важнейший вопрос для сохранения единства народа России и Украины

Важнейший вопрос для сохранения единства народа России и Украины

Церковный вопрос очень важен для сохранения единства народа России и Украины. Недаром так много внимания украинская власть и её заокеанские кураторы всегда уделяли и уделяют попыткам отколоть православных Украины от Русской православной церкви.

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