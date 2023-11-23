Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева

С нами не соскучишься!

Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov. В 1970-80-х в Новокузнецке существовало творческое объединение «ТриВА», в ряды которого входил и фотограф Владимир Воробьев.