Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева

Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov. В 1970-80-х в Новокузнецке существовало творческое объединение «ТриВА», в ряды которого входил и фотограф Владимир Воробьев.
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