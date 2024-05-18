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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюшен в 3-й раз за карьеру забил решающий гол в игре с 2+ овертаймами. Он всего 2-й такой игрок в истории НХЛ

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Колорадо» во втором овертайме со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышел в полуфинал.

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